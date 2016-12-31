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"Овидиопольского убийцу" арестовали без права на залог

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Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог
Главное управление Национальной полиции Одесса

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Овидиопольский убийца арестован без права на залог, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. 

Президент Украины Петр Порошенко на параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины в Киеве.
Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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Соответствующее ходатайство подавала в Овидиопольский районный суд Ильичевская прокуратура. 

"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области в пятницу, 30 декабря, задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами. Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.

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