"Овидиопольского убийцу" арестовали без права на залог

Главное управление Национальной полиции Одесса

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Овидиопольский убийца арестован без права на залог, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Соответствующее ходатайство подавала в Овидиопольский районный суд Ильичевская прокуратура.

"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области в пятницу, 30 декабря, задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами. Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.