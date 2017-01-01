Установлены личности убитых в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Полиция установила личности убитых в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе, сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко, информирует "112 Украина".

"В первые минуты нового года к нам поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района обнаружены два тела со следами насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные действия", — рассказала Войтенко.

По ее словам, личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.

Как сообщалось ранее, полиция сообщила об обнаружении двух тел в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе.