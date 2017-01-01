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Установлены личности убитых в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (249)

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Спикер ГУ Нацполиции Одесской области сообщила, что личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.
Национальная полиция Украины
Украинское фото

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Полиция установила личности убитых в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе, сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко, информирует "112 Украина".

Полиция провела следственный эксперимент с овидиопольским убийцей
od.npu.gov.ua/ru
Следственный эксперимент с "овидиопольским убийцей"

"В первые минуты нового года к нам поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района обнаружены два тела со следами насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные действия", — рассказала Войтенко.

По ее словам, личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.

Как сообщалось ранее, полиция сообщила об обнаружении двух тел в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе.

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