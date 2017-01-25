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    Микроавтобус перевернулся в Тернопольской области, 12 пострадавших

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    По данным полиции, в салоне микроавтобуса находилось более двадцати пассажиров, среди которых ребенок. Предварительная причина аварии - гололед на дороге.
    Микроавтобус перевернулся в Тернопольской области
    tp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП с микроавтобусом в Тернопольской области двенадцать человек получили травмы, сообщила пресс-служба управления национальной полиции Украины в области.

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    Рейсовый микроавтобус Шумск-Тернополь марки Mercedes Sprinter в среду перевернулся на трассе.

    По данным полиции, в салоне находилось более двадцати пассажиров, среди которых ребенок. Предварительная причина аварии — гололед на дороге. По утверждению свидетелей, водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством, однако сделать это ему не удалось, и автобус перевернулся на обочине.

    "В медучреждения обратились двенадцать пострадавших, одного забрали в реанимацию. У некоторых людей медики фиксируют переломы", — говорится в сообщении.

    tp.npu.gov.ua
    Микроавтобус перевернулся в Тернопольской области

    Напомним, авария при участии военнослужащего произошла утром во вторник на трассе Киев-Одесса близ населенного пункта Ксаверовка в Киевской области.

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