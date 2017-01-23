В Лисичанске огонь уничтожил четыре автобуса

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Огонь уничтожил салоны и повредил корпуса четырех автобусов в г. Лисичанск Луганской области, сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям области.

"22 января в 14:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу: г.. Лисичанск ул. Канатная. Немедленно по указанному адресу было направлено дежурное отделение Государственной пожарно-спасательной части №9 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытии на место происшествия было установлено, что на открытой территории горят четыре списанных автобуса. Для оказания помощи в ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и средства", — сказано в сообщении.

ГСЧС в Луганской области Процесс тушения пожара

Пожар был локализован в 14:30 и ликвидирован в 15:35. Как уточняется, огонь уничтожил салоны и повредил корпуса четырех списанных автобусов — 1 автобус "ЛАЗ", 3 автобуса "Икарус" и тентовое покрытие прицепа для грузовика.

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Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты. Всего в ликвидации пожара было задействовано 7 пожарных и 2 пожарные автоцистерны.

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