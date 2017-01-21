По делу о покушении на нардепа в Киеве задержаны два человека – СБУ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. По подозрению в покушении на жизнь народного депутата в Киеве задержаны два человека. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Человек, которого мы считаем организатором, его имя начинается на букву "Т", 1965 года рождения…по нашим данным, сейчас он находится в городе Белгород Российской Федерации. Для исполнения преступления "Т" подобрал двух ранее судимых граждан Украины", — добавил глава СБУ.

По словам Грицака, по подозрению в покушении задержаны два человека.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.