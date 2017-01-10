В горсовете Харькова проходят обыски

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Обыски проходят во вторник в городском совете Харькова, сообщают местные СМИ.

"В Харьковском городском совете проводят обыски сотрудники местной прокуратуры и управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области", — сообщает издание "Объектив".

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Как сообщила пресс-секретарь облпрокурора Вита Дубовик, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (получение взятки) УК Украины, а главный фигурант не является сотрудником горсовета.

Ранее ГПУ провела обыски по делу о масштабном хищении в "Укргазбанке".