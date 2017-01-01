В Харькове построят гигантский ледовый дворец

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Харькове задумали строительство нового ледового дворца. Об этом сообщает "Сегодня". Согласно информации, новый дворец будет самым большим в городе.

"Новое сооружение планируют возвести на Алексеевке, где при высокой плотности населения нет ни единого катка. Предварительно рассчитываем, что трибуны будут вмещать как минимум 1000 зрителей, и это будет однозначно самый большой дворец в городе, доступный для массового спорта, занятий спортшколы, проведения соревнований по фигурному катанию, шорт-треку, а также для хоккейных матчей", — говорит директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Что касается финансирования, пока чиновники планируют рассчитывать на силы местного бюджета, но параллельно хотят искать инвесторов.

Ранее в Голосеевском районе Киева прошло открытие новогодне-рождественской зоны развлечений "Зима на ВДНХ" и самого большого катка в стране.