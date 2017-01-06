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Креатив по-харьковски: на месте фонтана появилась ледяная глыба

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Сообщается, что харьковские коммунальщики не выключили фонтан намеренно и в результате появилась необычная ледяная инсталляция, внутри которой установлена подсветка.
Ледяной фонтан в Харькове
Геннадий Копейка, facebook

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В центральном парке Харькова на месте фонтана появилась огромная ледяная глыба, сообщил на своей странице в Facebook харьковчанин Геннадий Копейка.

"В центральном парке Харькова забыли выключить фонтан… Получилось не то, что вы подумали, а новый ледолазный стенд, на котором планируется провести чемпионат города по ледолазанию", — написал Копейка.

Геннадий Копейка, facebook
Ледяной фонтан в Харькове
Геннадий Копейка, facebook
Ледяной фонтан в Харькове

Позже стало известно, что коммунальщики не выключили фонтан намеренно. В чаше установили каркас, по которому все время течет вода. Под воздействием температуры и ветра она быстро замерзает, приобретая причудливые очертания, сообщает Наш Киев. Ледяная инсталляция, внутри которой установлена подсветка, постоянно меняет свою форму и размер.

Напомним, синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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