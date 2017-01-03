Суд разрешил прокуратуре изъять в МИДе оригинал "харьковских соглашений"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму (так называемые "Харьковские соглашения"), сообщают "Українські новини" со ссылкой на определение суда от 27 декабря 2016 года.

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Согласно сообщению, Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения… а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины", — сказано в решении суда.

Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения в МИДе для проведения экспертизы.

В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.