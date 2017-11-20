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    Экономика

    Украина купила у России ядерного топлива почти на $221 млн – Госстат

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    Согласно данным Госстата, за три последние квартала на закупку ядерного топлива Украина потратила более 331 миллиона долларов.
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
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    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Украина в январе-сентябре текущего года закупила ядерное топливо в РФ на сумму 220,871 миллиона долларов, говорится в официальном сообщении Государственной службы статистики Украины в понедельник.

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    Госстат сообщает, что в целом за эти три квартала на закупку ядерного топлива Украина потратила более 331 миллиона долларов, и почти 221 миллион долларов был потрачен на закупку российского ядерного топлива. Остальная сумма – 110,198 миллиона долларов — была потрачена на закупку ядерного топлива у Швеции.

    Основным поставщиком ядерного топлива на Украину является Россия, вместе с тем Киев ведет политику диверсификации.

    Ранее замминистра энергетики Наталья Бойко заявляла, что Украина и Китай намерены наладить совместное производство ядерного топлива для нужд украинских АЭС.

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