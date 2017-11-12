Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к сети

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом" сообщает в воскресенье, что третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения ремонта.

"Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта", — говорится в сообщении.

Как отмечается, энергоблок подключили к сети в субботу.

Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме, добавили в пресс-службе.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового капитального ремонта.