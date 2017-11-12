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    Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к сети

    (обновлено: )54
    По данным пресс-службы "Энергоатома", третий энергоблок АЭС подключили к сети в субботу после завершения текущего ремонта. Первые и второй энергоблоки работают без замечаний.
    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Южно-Украинская АЭС

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом" сообщает в воскресенье, что третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения ремонта.

    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Южно-Украинская АЭС
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    "Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, энергоблок подключили к сети в субботу.

    Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме, добавили в пресс-службе.

    Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

    Ранее сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

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