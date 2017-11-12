На Запорожской АЭС отключили энергоблок

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба АЭС.

"Двенадцатого ноября 2017 года в 00.02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в плановый капитальный ремонт. Ремонт продлится до 17 января 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 3,7 тысячи МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион киловатт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.