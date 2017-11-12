наверх
12.11.201712:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    На Запорожской АЭС отключили энергоблок

    (обновлено: )24960
    В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 3,7 тысячи МВт.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

    Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба АЭС.

    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Южно-Украинская АЭС
    Украинские АЭС в режиме сверхнагрузок: на сколько хватит прочности

    "Двенадцатого ноября 2017 года в 00.02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в плановый капитальный ремонт. Ремонт продлится до 17 января 2018 года", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 3,7 тысячи МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

    Сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион киловатт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин: польский аналог сайта "Миротворец" — ужас для украинских политиков. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...