Украина вошла в топ-3 стран с крупнейшим объемом "теневой" экономики

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В 2016 г. в Украине объем "теневой" экономики, с которой не платятся налоги, составил 1,1 трлн грн. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

Как отмечается, это при том, что ВВП в том же году составил 2,38 трлн грн, а доходная часть госбюджета — 595 млрд грн.

По данным АССА, Украина в 2016 г. заняла третье место (45,16%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. Украину обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).

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Напомним, ранее Международный валютный фонд прогнозировал рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.