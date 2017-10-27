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    Экономика

    Судно с углем из США прибыло под Одессу

    (обновлено: )9202
    Сообщается, что порт "Южный" уже принял два балкера с углем из ЮАР и США, грузовладелец – компания ДТЭК, общий объем груза – 155 тысяч тонн
    В Одесскую область прибыло судно с углем из США. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Два балкера с углем из США и ЮАР для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК общим объемом 155 тысяч тонн разгружают в порту "Южный" в Одесской области, сообщается в пятницу на сайте порта.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В понедельник ДТЭК сообщал, что начал закупку в США угля газовой группы (марка Г — ред.) для покрытия дефицита топлива предстоящей зимой и в ближайшее время ожидается прибытие первого судна.

    "В период с 21 по 26 октября порт "Южный" принял два балкера с углем из ЮАР и США. Грузовладелец – компания ДТЭК. Судно Leda пришвартовалось к причалу №5 21 октября, Navious Galileo – 26 октября, причал №6. Общий объем груза – 155 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

    По данным порта, балкер Leda с углем из ЮАР почти разгружен на склад предприятия, около 200 вагонов уже отправлено энергетикам.

    Согласно сообщению, с начала года порт принял почти 700 тысяч тонн импортного угля. При этом недавнее незначительное повреждение причала №8 не повлияло на работу предприятия, все причалы задействованы в разгрузке.

    Власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит (марка А). Власти страны наладили импорт угля марки А из ЮАР и США, а также начали перевод блоков ТЭС, работающих на антраците, на газовую группу угля. Однако добываемых объемов угля этой группы недостаточно для покрытия потребностей.

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