В Украине сильно подорожал алкоголь

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Украине с января по сентябрь цены на алкогольные напитки выросли на 18%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госстатистики.

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Сообщается, за месяц алкоголь в Украине подорожал на 3%, а с начала года — на 9,2%.

Также отмечается, что в сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине выросли на 17,2%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Добавим, что в столице за месяц цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,7%, а с начала года — на 15,1%.

Напомним, в середине сентября Киевский городской совет запретил продажу алкогольной продукции в киосках в столице.