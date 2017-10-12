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    Экономика

    В Украине сильно подорожал алкоголь

    (обновлено: )12313
    В сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине выросли на 17,2%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
    Бутылки под вино. Архивное фото
    RIA News Николай Хижняк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Украине с января по сентябрь цены на алкогольные напитки выросли на 18%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госстатистики.

    Смотрите также: Все выше и выше. Как росли цены на алкоголь в Украине

    Сообщается,  за месяц алкоголь в Украине подорожал на 3%, а с начала года — на 9,2%.

    Также отмечается, что в сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине выросли на 17,2%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

    Добавим, что в столице за месяц цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,7%, а с начала года — на 15,1%.

    Напомним, в середине сентября Киевский городской совет запретил продажу алкогольной продукции в киосках в столице.

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