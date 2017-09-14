В Киеве запретили продавать алкоголь в киосках

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Киевский городской совет запретил продажу алкогольной продукции в киосках в столице, сообщается на сайте Киевсовета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в МАФах. В частности из сферы использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тонике, в целом, всем спиртосодержащем, что может продаваться в МАФах", — говорится в сообщении.

На сайте также отмечается, что в столице долгое время существовала законодательная коллизия по вопросу продажи алкоголя в киосках.

"Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому фактически, выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство", — подчеркнул автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко.

Напомним, Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли украинской столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение, однако решение суда не вступило в силу, поскольку власти Киева подали апелляцию. Позднее Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Тогда городские власти подали кассацию в высшую судебную инстанцию. Позднее Высший хозяйственный суд Украины обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.