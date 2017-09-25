Под Киевом ядовитый алкоголь продавали как элитный виски

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Прокуратурой Киевской области совместно с СБУ предупредили массовое отравление людей от суррогатного алкоголя, пока изъято более 12 тонн недоброкачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Поддельный алкоголь

Поддельный алкоголь

"Установлено, что в течение 2016-2017 годов группа лиц в подпольных цехах на территории Киева и Киевской области, с использованием оборудования изготавливали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Напомним, в Польше задержали двух украинцев за производство поддельных сигарет.