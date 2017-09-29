наверх
29.09.201715:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ДНР запустила свой метзавод - Захарченко

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (306)

    (обновлено: )17610
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку, "ДНР запустила свой метзавод".
    Юзовский металлургический завод в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Бывший Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), в настоящее время Юзовский металлургический завод, возобновил работу, заявил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода

    Ранее "Мечел" сообщил, что получил распоряжение властей ДНР о введении временной государственной администрации на ДЭМЗ и создании на его базе государственного предприятия "Юзовский металлургический завод". В Минпромторге ДНР заявили, что власти самопровозглашенной республики готовы вернуть "Мечелу" имущество ДЭМЗ, если российская компания пообещает возобновить работу предприятия, которое остановлено с 2013 года.

    "Вчера Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку. У нас пошел свой металл. Мы полностью создали производство. ДНР запустила свой метзавод", — сказал журналистам Захарченко.

    Напомним, группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова запустила производство на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) после простоя предприятия из-за боев в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов