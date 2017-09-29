ДНР запустила свой метзавод - Захарченко

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Бывший Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), в настоящее время Юзовский металлургический завод, возобновил работу, заявил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Ранее "Мечел" сообщил, что получил распоряжение властей ДНР о введении временной государственной администрации на ДЭМЗ и создании на его базе государственного предприятия "Юзовский металлургический завод". В Минпромторге ДНР заявили, что власти самопровозглашенной республики готовы вернуть "Мечелу" имущество ДЭМЗ, если российская компания пообещает возобновить работу предприятия, которое остановлено с 2013 года.

"Вчера Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку. У нас пошел свой металл. Мы полностью создали производство. ДНР запустила свой метзавод", — сказал журналистам Захарченко.

Напомним, группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова запустила производство на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) после простоя предприятия из-за боев в Донбассе.