В Украине вырос дефицит внешней торговли

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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2017 года составил 2,7 млрд долл., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 млн долл.

Экспорт товаров из Украины за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 22,1%, импорт – на 29,4%.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (за январь-апрель 2016 года – 0,95), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира, цитирует УНИАН данные Госстата.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 25,9% – до 9,536 млрд долл.

Импорт товаров из стран ЕС вырос на 25,7% – до 11,299 млрд долл. и составил 42,5% в общем объеме импорта.

Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2017 года составил 6,65 миллиарда долларов, показав рост на 28,1% в годовом выражении.