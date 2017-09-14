наверх
14.09.201719:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине вырос дефицит внешней торговли

    (обновлено: )18120
    В Госстате сообщили, что экспорт за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 22,1%, импорт – на 29,4%, дефицит внешней торговли составил 2,7 млрд.
    Доллары, евро и гривны
    AFP/ATTA KENARE

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2017 года составил 2,7 млрд долл., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 млн долл.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Об агрессивной торговле с "агрессором"

    Экспорт товаров из Украины за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 22,1%, импорт – на 29,4%.

    Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (за январь-апрель 2016 года – 0,95), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира, цитирует УНИАН данные Госстата.

    По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 25,9% – до 9,536 млрд долл.

    Импорт товаров из стран ЕС вырос на 25,7% – до 11,299 млрд долл. и составил 42,5% в общем объеме импорта.

    Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2017 года составил 6,65 миллиарда долларов, показав рост на 28,1% в годовом выражении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны