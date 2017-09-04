Moody's обновило рейтинги Киева и Харькова

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Международное агентство Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова, передают "Українські новини".

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Как говорится в сообщении агентства, рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. В то же время прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".

Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу также изменен со "стабильного" на "позитивный".

Повышение рейтингов последовало вслед за повышением рейтингов Украины по обязательствам в украинской и иностранной валюте с Caa3 до Caa2 и изменением прогноза со "стабильного" на "позитивный".