Moody's оказало Украине услугу, повысив ее рейтинг — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Рейтинговое агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, с отметки Caa3 до Caa2, а также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

В агентстве отметили, что главными факторами повышения рейтинга стало общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшить позиции страны на внешних рынках.

Позицию кредитного рейтинга Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Як можна сприймати ці показники з точки зору розвитку економіки України? Наскільки на дані рейтингового агентства Moody's можна покладатися і в чому?

— По-перше, ситуація справді змінюється дуже повільно на краще. І це є фактом. Припинилося різке падіння економіки, яке відбувалося протягом 2014 і 2015 років. І це є фактом позитивним. І відповідно, агенція Moody's засвідчила підвищення, тобто підвищила рейтинг держави на один пункт. І можна передбачати, що інші подібні агенції світові рейтингові так само підвищать цей рейтинг, тому що тут йде певна послідовність. І це дуже корисно для нас, для економіки. І якщо ситуація буде продовжуватися хоча б так само, хоча б не буде ніяких різких кроків з боку держави, то можна очікувати справжньої стабілізації економіки.

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Це певний показник спроможності країни віддавати кредити чи взагалі брати участь у кредитуванні?

— Кредитний рейтинг — це і можливість брати кредити, і можливість повертати ці кредити, і для міжнародного інвестиційного положення України це є дуже важливим, тому що великі компанії, потужні корпорації за своїми правилами, навіть якщо бачать, що в Україні дуже є цікаві умови, вони не можуть інвестувати сюди, тому що в них є певні правила, якщо є відповідні ризики, якщо є відповідний рейтинг, який за їхніми процедурами не дозволяє вкладати, інвестувати в цю економіку, вони не будуть цього робити, щоб якось гнатися за надвисокими прибутками. А в України потенціал дуже високий. Найбільша за територією, майже найбільша країна Європи, і не тільки тут ресурси, природні ресурси, а інтелектуальні ресурси є. І сам ринок України дуже цікавий. І просто, якщо казати про інтелектуальні і людські ресурси, то сьогодні заробітна плата наших людей майже зрівнялася в деяких напрямках ще й нижче, ніж в Китаї. Тобто тут і вигідно для західних корпорацій і свою продукцію виробляти. І це стан економіки, коли люди справді зубожіли, і як ми вже це казали, дуже різке падіння, втричі це падіння відбулося, як девальвація — втричі, спостерігалася перші півтора року після нашої Революції Гідності. Зараз це припинилося. Відповідний вплив на всю економіку мало це припинення руйнації банківської системи, припинення закриття банків, і за рахунок клієнтів, і припинення, відповідно, девальвації. В нас гривня майже півтора роки є стабільною, а після залишення посади головою правління, вона навіть почала укріплюватися, наша національна валюта. І для економіки національна валюта — це є дуже важливим чинником, тому що не можна взагалі проводити більш-менш довгостроковий бізнес, вкладати контракти, якщо не маєш стабільності валюти. Ця стабільність вже півтора, як найменш півтора роки має місце. І відповідно до цього ми бачимо позитивні зміни в загальному економічному стані. Але потенціал ще дуже високий. І той рівень зростання або стабілізації, який ми зараз отримали, він, я б сказав, замалий для нормального життя економіки і суспільства.

Мінфін прогнозує девальвацію, зокрема на курсовій різниці під 27-28 гривень за долар. Це буде впливати на кредитний рейтинг?

— Звичайно, буде. Але що я хочу сказати. Прогнозувати девальвацію, спираючись на економічні чинники, дуже важко на сьогодні. Тому що як встановлювався курс валюти, на превеликий жаль, факторами і за рішенням певних осіб, і як складеться ситуації, ніхто не знає. Так воно і далі продовжує мати місце. Просто припинили штучну девальвацію, та девальвація, яка була, вона була штучна. І на превеликий жаль, не розслідуються ці кримінальні справи, про які всі знають, які є у відкритому доступі, коли рефінансувалися банки, і на це рефінансування купувалася валюта. Це є кримінальним злочином. На величезні суми. Але вони зараз не розслідуються. Якщо будуть відбуватися подібні речі, тобто спекуляції НБУ, тоді буде девальвація. Економічних підстав я не бачу ніяких. Якщо зараз має місце стабілізація. Наприклад, в нас є підвищення рейтингу. Ми це зараз обговорюємо, рейтингу міжнародної шановної поважної дуже агенції. І це буде сприяти покращенню інвестиційного клімату, це буде означати, що інвестори західні, потужні інвестори, будуть мати бажання сюди інвестувати гроші. Якщо вони почнуть це робити, якщо Мінфін, якщо інші державні інституції будуть продовжувати цю політику стабільності, підтримання курсу національної валюти, то що це буде означати? Це буде означати подальше укріплення гривні, якщо не буде додаткового друку, додаткової емісії, кредитної емісії, зокрема. І для держави це не є головною метою — укріплення, не треба цього робити, треба покращувати економічні умови для розвитку бізнесу. Тобто я не бачу ніяких економічних підстав для того, щоб була девальвація. Якщо в когось є плани знов заробити на спекуляціях, якщо безкарними залишилися ті діяння і ті речі робити, то, можливо, вони і мають рацію, але в мене такої інформації немає.

Наявність чи відсутність співпраці нашої з МВФ як впливає на кредитний рейтинг? Коли був останній транш?

— Впливає, безумовно. Якщо ми співпрацюємо з МВФ, це означає, що нам довіряють, що ми отримуємо кредити та інші інвестори так само. І дуже важливо тут — приватні інвестори. Приватні інвестори, які ризикують самостійно. Держава не несе зобов'язання щодо повернення приватних інвестицій. І задача держави — створювати умови саме для приватних інвестицій. Якщо ми виконуємо зобов'язання з МВФ, якщо ми внески своєчасно платимо, якщо ми по своїх зобов'язаннях по кредитних платимо, це звичайно дуже позитивно впливає. І в нас не є дуже високою, скажімо, залежність від міжнародних кредиторів. Якщо взяти в порівняння найкращі економіки світу, в них рівень заборгованості набагато вищий, ніж в Україні. І власному бізнесу, і міжнародним кредиторам. Але їм з задоволенням і надалі надають кредити, тому що вони їх дуже гарно обслуговують. І Україні ці спекуляції, щодо того, якщо ми беремо кредити МВФ, то наші діти, наші нащадки будуть за це розплачуватися. Нічого подібного. Головне питання — це як ми обслуговуємо. І важливо, як зростає економіка. І в кінцевому варіанті — як живуть люди, розвиток людини. Ось що є познаком — дохід на душу населення. Ось що є головним, важливим і до чого держава має прагнути. Ось в чому питання.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.

Вместо того чтобы повышать доходы наименее защищенных слоев населения и инвестировать в экономику, правительство вынуждено тратить бюджетные деньги на обслуживание внешних долгов, заявил экономист Борис Кушнирук.