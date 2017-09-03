Япония с 2014 года дала Украине $1,86 млрд

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. С марта 2014 года Япония выделила Украине 1,86 миллиарда долларов, сообщается в материалах посольства Японии в Украине.

Как стало известно, самую большую часть средств составляет кредит в размере 1,1 миллиарда долларов на проект модернизации Бортнической станции аэрации. Проект начался в июне 2015 года.

Также сообщается, что в июле 2014 года и декабре 2015 года поступили транши на 400 миллионов долларов для поддержки госбюджета.

Кроме того, была оказана грантовая помощь на различные проекты, в частности на закупку медицинского оборудования, восстановление инфраструктуры восточных областей, поддержку вынужденных переселенцев и Национальную полицию.

Общая сумма помощи Японии со времени установления дипломатических отношений составила 3,1 млрд долларов.

Среди крупнейших проектов — кредит на строительство терминала "D" аэропорта "Борисполь", предоставление медицинского оборудования больницы "Охматдет" и помощь лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщалось ранее, представительство Евросоюза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 млн долларов макрофинансовой помощи в январе 2018 года.