Представительство ЕС сообщило, когда Украина получит новый транш

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Представительство Евросоюза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 млн долларов макрофинансовой помощи в январе 2018 года, сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жослин Гитон.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что сроки — это сугубо технический вопрос. Программа макрофинансовой помощи была принята несколько лет назад, и сроки предоставления каждого транша были установлены изначально… Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", — сказал Гитон, информирует "Украинские новости".

По его словам, Европейский Союз ожидает выполнения Украиной всех условий, которые позволили бы ей получить этот транш, включая отмену запрета Верховной Радой на экспорт древесины.

"Мы все еще очень ждем, что все условия будут выполнены. Эти вопросы поднимал вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис с премьер-министром Украины, и они также обсуждались президентами Порошенко, (президентом Еврокомиссии) Юнкером и (президентом Совета ЕС) Туском. И мы продолжаем почти ежедневный диалог с украинской властью, правительством, Министерством экономического развития и торговли, парламентом, чтобы решить эти вопросы. Поскольку вопрос, который вы упомянули, действительно является одним из условий соответствующего меморандума о взаимопонимании, мы надеемся на его решение в установленные сроки", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд (МВФ) не будет настаивать на немедленном проведении земельной реформы в Украине в контексте предоставления очередного транша в рамках программы финансовой помощи.