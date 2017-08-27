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    Экономика

    Эксперт: Украина - рай для лоукостеров

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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" заявил, что расширять географию полетов Wizz Air позволяет экономический эффект, полученный от работы в Украине.
    Самолет компании Wizz Air
    flickr.com/Lars Steffens

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Авиакомпания Wizz Air расширяет свою сеть — запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию. Так, 25 августа лоукостер открыл направление в столицу Дании — Копенгаген, и еще два новых направления — в польские Люблин и Познань. Таким образом, Wizz Air увеличила количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта "Киев" в Польшу с четырех до шести. Кроме того, 26 августа, стартовал рейс лоукостера в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а уже завтра — в Нюрнберг.

    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard
    Зайдут ли в Украину лоукостеры?

    Что означает такое расширение географии полетов для Wizz Air, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор программы "Инфраструктура" аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.

    "Эта компания у нас — давно, и я считаю, что на сегодня она — основной лоукостер по Украине. И эта компания как никто другой может оценивать экономический эффект от работы в Украине, и я думаю, как раз результатом этого экономического эффекта является то, что компания расширяется и дальше. Т.е. одни компании планируют выход, и долго планируют, а другие компании активно и успешно оперируют на рынке Украины, который, я считаю, вообще является таким раем для лоукостеров", — отметил эксперт. 

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом в базу для лоукостеров, в том числе Ryanair.

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