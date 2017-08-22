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    Экономика

    Специалисты предупредили о новой волне интернет-вируса

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (142)

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    По информации главы наблюдательного совета Octava Capital Александра Кардакова, последние два часа в адрес компании поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса,  написал глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков в Facebook.

    "Последние два часа нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Утром наша система защиты электронной почты перехватила подобные сообщения со вложением 7-ZIP, маскирующимися под вложенные счета. Содержимое сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение", — говорится в сообщении.

    В своем сообщении Кардаков также дает рекомендации для пользователей, которые столкнулись с этой проблемой: удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их; пользователям MS Outlook и MS Exchange рекомендуют не открывать файлы непосредственно во приложениях MS Office иобязательно пользоваться средствами предварительного просмотра содержимого файла.

    R&D-директор компании "ИТ-Интегратор" Владимир Кург также на своей странице написал о возможных атаках.

    "От наших партнеров примерно с 10:30 приходят сообщения о фишинг-рассылке с вложениями в 7zip. Прмерно в это время приехало и к нам, содержание тела — просьба посмотреть счета во вложении, перехвачено на внешнем шлюзе", — написал Кург.

    Напомним, сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.

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    Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

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