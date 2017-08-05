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    Нейтрализовавший вирус WannaCry эксперт признался в создании вируса Kronos

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    Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс планирует заявить о своей невиновности по каждому из шести случаев создания вредоносных программ. Он признался, что был создателем вируса Kronos, подчеркнув, что продал его.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Нейтрализовавший вирус WannaCry британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс признался в создании программы, способной считывать банковские данные, сообщает Telegraph со ссылкой на заявление прокурора Дэна Коухига в ходе судебного слушания.

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    По данным издания, адвокат программиста, при этом, подчеркнула, что он планирует заявить о своей невиновности по каждому из шести случаев создания вредоносных программ. "Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его", — цитирует газета слова прокурора.

    Ранее суд Лас-Вегаса установил залог в 30 тысяч долларов за освобождение Хатчинса.

    Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.

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    Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

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