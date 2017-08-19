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    Экономика

    С "Укртелекома" в доход государства взыскали более 1 млн грн

    (обновлено: )47
    Местная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы о взыскании с общества "Укртелеком" средств за просрочку возврата объекта аренды, а также платы за фактическое пользование им.
    Офис Укртелекома
    "Укртелеком"

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. С публичного акционерного общества "Укртелеком" в государственный бюджет взыскано более 1 млн грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Отмечается, что сумма взыскана по иску Киевской местной прокуратуры №2.

    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Как стало известно, в 2013 году ОАО "Укртелеком" получило в аренду сроком на 2 года помещения средней общеобразовательной школы на ул. Княжий Затон общей площадью около 70 кв. м. Однако после завершения срока аренды общество не вернуло помещения, а продолжило их использовать для служебных нужд.

    Учитывая указанные нарушения, местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева о взыскании с общества средств за просрочку возврата объекта аренды, а также платы за фактическое пользование им.

    Кроме того, на выполнении находится решение суда об освобождении помещений школы из незаконного пользования.

    Напомним, в июле Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда на арест 100% корпоративных прав мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому".

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