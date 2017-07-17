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    Суд снял арест с акций "Укртелекома"

    (обновлено: )17
    В документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений, сказано, что Апелляционный суд отменил решение суда на арест 100% корпоративных прав мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому".
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда на арест 100% корпоративных прав мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому".

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    Об этом сказано в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

    Также в документе сказано, что суд отменил запрет государственным регистраторам и нотариусам вносить изменения, связанные с изменением учредителей ООО "ТриМоб", изменения в уставные документы общества, а также совершение иных любых регистрационных действий в отношении ООО "ТриМоб".

    Решение Апелляционного суда вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

    Напомним, 13 апреля Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб".

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