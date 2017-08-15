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    Экономика

    Названа впечатляющая стоимость дороги Киев - Белая Церковь

    (обновлено: )13913
    Как заявил советник и. о. главы "Укравтодора" Александр Кава заинтересованность в проекте проявляют 5 иностранных компаний, которые реализовали концессионные договоры по строительству дорог в ЕС.
    Ремонт дорог в Украине
    Укравтодор

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Стоимость строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь составит около 300 миллионов долларов, заявил советник и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава.

    Дорога. Архивное фото
    Коммунальная корпорация "Киевавтодор"/Facebook
    Белорусы отремонтируют украинские дороги. Комментарий эксперта

    "Речь идет об абсолютно новой дороге. Как альтернатива, будет бесплатная дорога — действующая трасса Киев-Белая Церковь. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования дороги, поэтому говорить о точной стоимости пока слишком рано, но ориентировочно это будет около 300 миллионов долларов", — цитирует УНИАН Каву.

    По словам Кавы, строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года.

    "Пока говорить о сроках рано, так как необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии. Если законопроект №6766 будет принят парламентом в 2017 году, то есть шанс, что тендер и выкуп земли под проект будет осуществлен в 2018 году, тогда строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года", — сообщил он и добавил, что строительство дороги будет осуществляться исключительно за счет средств инвестора.

    "Поскольку эта дорога концессионная, то договор предполагает, что инвестор сам вкладывает деньги в этот проект, а потом на протяжении 25 лет эксплуатирует и взимает плату за проезд, тем самым покрывает свои расходы", — сказал он.

    По его словам, на данный момент заинтересованность проявляют 5 иностранных компаний, которые реализовали концессионные договоры по строительству дорог в странах Евросоюза.

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