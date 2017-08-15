Названа впечатляющая стоимость дороги Киев - Белая Церковь

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Стоимость строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь составит около 300 миллионов долларов, заявил советник и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава.

"Речь идет об абсолютно новой дороге. Как альтернатива, будет бесплатная дорога — действующая трасса Киев-Белая Церковь. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования дороги, поэтому говорить о точной стоимости пока слишком рано, но ориентировочно это будет около 300 миллионов долларов", — цитирует УНИАН Каву.

По словам Кавы, строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года.

"Пока говорить о сроках рано, так как необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии. Если законопроект №6766 будет принят парламентом в 2017 году, то есть шанс, что тендер и выкуп земли под проект будет осуществлен в 2018 году, тогда строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года", — сообщил он и добавил, что строительство дороги будет осуществляться исключительно за счет средств инвестора.

"Поскольку эта дорога концессионная, то договор предполагает, что инвестор сам вкладывает деньги в этот проект, а потом на протяжении 25 лет эксплуатирует и взимает плату за проезд, тем самым покрывает свои расходы", — сказал он.

По его словам, на данный момент заинтересованность проявляют 5 иностранных компаний, которые реализовали концессионные договоры по строительству дорог в странах Евросоюза.