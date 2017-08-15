наверх
15.08.201710:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине резко подорожал газ для автомобилей

    (обновлено: )64463
    Как стало известно, АЗС подняли цены на газ для авто от 10 копеек до гривны за литр горючего, средняя стоимость сжиженного газа возросла в среднем до 11,5 гривен.
    Автозаправочная станция
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Украине резко подорожал газ для автомобилей, информирует ТСН.

    Читайте также: Эксперт: 95% бензина в стране – удовлетворительного качества

    Как стало известно, за последние несколько дней АЗС подняли цены на газ для авто от 10 копеек до гривны за литр горючего.

    Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 августа, средняя стоимость сжиженного газа возросла в среднем до 11,5 гривен. 

    Как сообщалось ранее, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что по цене, которую выставляют на АЗС, покупают бензин 25% водителей, остальные 75% пользуются дисконтом и ощутимой скидкой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ким Чен Ын
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Национальная полиция
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?