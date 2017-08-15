КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Украине резко подорожал газ для автомобилей, информирует ТСН.

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Как стало известно, за последние несколько дней АЗС подняли цены на газ для авто от 10 копеек до гривны за литр горючего.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 августа, средняя стоимость сжиженного газа возросла в среднем до 11,5 гривен.

Как сообщалось ранее, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что по цене, которую выставляют на АЗС, покупают бензин 25% водителей, остальные 75% пользуются дисконтом и ощутимой скидкой.