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31.07.201708:24
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    Экономика

    НБУ сохранил курс евро на уровне 30 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 3039.64 грн за 100 евро, российского рубля — 4.352 грн за 10 рублей.
    Евро
    AFP PHOTO/PHILIPPE HUGUEN

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны в понедельник, 31 июля, на уровне 2591.56 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3039.64 грн за 100 евро, российского рубля — 4.352 грн за 10 рублей.

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    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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