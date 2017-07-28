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    Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам "Михайловского"

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    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (185)

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    Как отмечается, выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс гривен.
    Митинг вкладчиков Михайловского под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил выплаты вкладчикам незаконно ликвидированного банка "Михайловский".

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    "Для получения возмещения вкладчики ПАО "Банк Михайловский" могут обращаться с паспортом и документом органа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) в отделения банка-агента Фонда ПАО "ПУМБ".

    Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс гривен.

    Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд копии: паспорта и документа органа государственной налоговой службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство", — сообщили в Фонде.

    Напомним, в начале июня вкладчики "Михайловского", пришедшие на митинг к аппарату президента Украины, перекрыли улицу Институтскую в Киеве. 

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