Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам "Михайловского"

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил выплаты вкладчикам незаконно ликвидированного банка "Михайловский".

"Для получения возмещения вкладчики ПАО "Банк Михайловский" могут обращаться с паспортом и документом органа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) в отделения банка-агента Фонда ПАО "ПУМБ".

Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс гривен.

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд копии: паспорта и документа органа государственной налоговой службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство", — сообщили в Фонде.

Напомним, в начале июня вкладчики "Михайловского", пришедшие на митинг к аппарату президента Украины, перекрыли улицу Институтскую в Киеве.