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    Бунт вкладчиков "Михайловского": блокирование движения и стычки с полицией

    Тема:

    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (183)

    (обновлено: )140
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН
    Митинг вкладчиков банка Михайловский
    УНИАН

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    Пришедшие на митинг к аппарату президента Украины перекрыли улицу Институтскую в Киеве. Участники акции держат в руках флаги с логотипом ранее обанкротившегося банка "Михайловский".

    В ходе митинга произошли небольшие стычки с полицией.

    Смотрите также: Митинг вкладчиков банка "Михайловский" возле Кабмина

    Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным год назад. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.

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