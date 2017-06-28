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    В Киеве произошло столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

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    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В среду, 28 июня, под Администрацией президента Украины в Киеве произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые с утра субботы проводили там акцию протеста, сообщает "Громадське".

    На месте присутствуют четыре наряда полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

    Участники акции держали флаги банка "Михайловский" и футбольные дудки.

    По словам вкладчиков, полиция задержала руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского Александра Горбачева.

    На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

    В настоящее время митингующие разошлись, на месте присутствует только полиция.

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