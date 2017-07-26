Минэкономразвития сообщило, как вырос ВВП Украины

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. С января по июнь этого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,5%, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"В целом в январе-июне 2017 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 2,5%", — говорится в материале.

По прогнозам ведомства, продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий, рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (металла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) в комплексе обусловят положительную динамику в некоторых отраслях реального сектора по итогам января-сентября 2017 года.

Однако отмечается, что указанный рост будет частично нивелирован более сдержанной динамикой сферы услуг. В целом по итогам января-сентября Минэкономразвития ожидает замедления роста ВВП, в том числе учитывая эффект значительной базы сравнения прошлого года.

Ранее Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%.