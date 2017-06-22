"Риски усиливаются". Нацбанк предупредил об угрозах замедления роста ВВП

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Рост ВВП по итогам 2017 года может быть ниже ранее озвученного прогноза в 1,9%, говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ), обнародованном в четверг.

Нацбанк Украины ранее пересмотрел макроэкономические прогнозы в связи с торговой блокадой в Донбассе. В частности, регулятор ожидает, что рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,9% вместо ранее ожидаемых 2,8%, в 2018 году — 3,2%, в 2019 году — 4%. Инфляция ожидается на уровне 9,1% и 6% на 2018 год.

В частности, Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики по итогам второго квартала 2017 года. "Прежде всего, во втором квартале продолжал отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортного сообщения, а также захвата горно-металлургических предприятий на неподконтрольных территориях", — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, отмечается, что отдельные виды промышленности подвергались воздействию дополнительных факторов, которые сдерживали их активность. В частности к глубокому падению производства электроэнергии привело раннее завершение отопительного сезона и остановка ТЭС, работающих на антраците.

При этом, по оценкам Национального банка, потребительский спрос во втором квартале продолжил расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирования позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.

"В то же время текущая динамика ВВП и его составляющих, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков, рост ВВП по результатам 2017 может быть ниже прогноза НБУ (1,9%), который был обнародован в инфляционном отчете в апреле", — говорится в сообщении Нацбанка.

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Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8% с 3%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%.