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    Минсоцполитики рассказало, как борьба с бедностью влияет на доходы граждан

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    Как отметила заместитель министра социальной политики, "решения правительства и Верховной Рады Украины, принятые во исполнение Стратегии преодоления бедности в 2016-2017 годах, имели положительное влияние на уровень доходов граждан".
    Министерство социальной политики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Реализация в 2016-2017 годах Стратегии преодоления бедности в Украине положительно повлияла на уровень доходов граждан страны, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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    Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская на заседании Межведомственной рабочей группы.

    "Решения правительства и Верховной Рады Украины, принятые во исполнение Стратегии преодоления бедности в 2016-2017 годах, имели положительное влияние на уровень доходов граждан, — отметила Крентовская. — Но мы говорим не только о преодолении бедности по уровню доходов, но и об обеспечении доступа населения к услугам независимо от места жительства".

    По информации пресс-службы, участники заседания — представители центральных органов исполнительной власти, профсоюзов и научных учреждений сосредоточили внимание на содействии продуктивной занятости, реформе рынка труда, дальнейшем повышении уровня оплаты труда, проведении пенсионной реформы, обеспечении адресной государственной поддержки населения, развитии социальных услуг, улучшении доступа к медицинским услугам и повышении качества образовательных услуг в Украине.

    Также обсуждались предложения по дальнейшей реализации Стратегии преодоления бедности, в частности проекта плана мероприятий на 2018 год.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности, получая минимальную пенсию в размере 1,312 тысячи гривен.

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