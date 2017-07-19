Минсоцполитики рассказало, как борьба с бедностью влияет на доходы граждан

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Реализация в 2016-2017 годах Стратегии преодоления бедности в Украине положительно повлияла на уровень доходов граждан страны, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская на заседании Межведомственной рабочей группы.

"Решения правительства и Верховной Рады Украины, принятые во исполнение Стратегии преодоления бедности в 2016-2017 годах, имели положительное влияние на уровень доходов граждан, — отметила Крентовская. — Но мы говорим не только о преодолении бедности по уровню доходов, но и об обеспечении доступа населения к услугам независимо от места жительства".

По информации пресс-службы, участники заседания — представители центральных органов исполнительной власти, профсоюзов и научных учреждений сосредоточили внимание на содействии продуктивной занятости, реформе рынка труда, дальнейшем повышении уровня оплаты труда, проведении пенсионной реформы, обеспечении адресной государственной поддержки населения, развитии социальных услуг, улучшении доступа к медицинским услугам и повышении качества образовательных услуг в Украине.

Также обсуждались предложения по дальнейшей реализации Стратегии преодоления бедности, в частности проекта плана мероприятий на 2018 год.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности, получая минимальную пенсию в размере 1,312 тысячи гривен.