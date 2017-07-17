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    Рева сообщил о сроках осовременивания пенсий в Украине

    (обновлено: )23803
    По словам министра, первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров - это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы, в 2019 году пенсии будут осовременены тем, кто шел на отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Осовременивание пенсий в Украине, которое должно начаться с 1 октября 2017 года, должно завершиться к 2021 году, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на слова министра Андрея Реву.

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    "Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров — это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовременены тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", — цитируются в сообщении слова министра.

    По словам Ревы, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации (повышения пенсий в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты), что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше. Он отметил, что на сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают три и более раз.

    Министр сообщил, что в проекте закона предусмотрено, что с 2021 года индексация будет проводиться автоматически на сумму не меньше, чем 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней заработной платы.

    Ранее Рева сообщил, что Международный валютный фонд не возражает против перечисления и осовременивания пенсий.

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