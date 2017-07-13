Бойко: пенсионная реформа - это полная профанация

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Реформы, которые не обсуждались с украинским обществом, не могут быть утверждены парламентом, считает лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Такие социально-чувствительные вопросы как пенсионная, медицинская реформы, реформа образования, прежде всего, должны быть отработаны в обществе. Они касаются каждого и если они появляются как черт из табакерки, не проходя обсуждение в обществе, это путь к очередной профанации, ухудшения условий жизни и людей и тех работников, которых коснутся эти реформы. В том виде, который имеется сейчас мы не будем поддерживать эти реформы. Эти вещи абсолютно не понятны людям. Можно привести пример Соединенных Штатов, где медицинскую реформу готовили на протяжении трех лет. В Украине же такие вещи решаются за три месяца, кулуарно, отдельно от общества. Нужно соображаться с мнением людей, а не тех "грантоедов", которые нарисовали эти реформы", — считает политик.

По словам Бойко, разрекламированная властью пенсионная реформа — это просто сокращение числа пенсионеров, которые будут получать пенсии.

"Это завуалированная форма увеличения пенсионного возраста. Правительство сначала должно было отработать мероприятия по увеличению пенсионного фонда, а не просто сокращать выплаты", — заявил нардеп.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС.