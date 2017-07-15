В Киеве должностные лица завода присвоили 113 млн грн

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное производство по факту присвоения должностными лицами государственного предприятия "Киевский электровагоноремонтный завод" и предпринимателями 113 млн грн бюджетных средств, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители раскрыли многочисленные факты хищения средств из госбюджета и схему, по которой эти средства были присвоены.

Как выяснилось, в течение последних трех лет группа компаний безосновательно выигрывала тендер.

С победителями заключались договоры на поставку запасных частей к подвижному составу вагонов, которые ремонтируют на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. По данным полиции, оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия, проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами.

По результатам экспертного исследования установлено, что в течение 2015-2017 годов должностные лица ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили более 113 млн грн бюджетных средств.

13 июля сотрудники Управления защиты экономики в городе Киеве Нацполиции, Главного следственного управления Генпрокуратуры с участием полка полиции особого назначения провели 23 санкционированных обыска. В частности, процессуальные действия проводились в офисных и на складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли более 1,5 млн грн, печати субъектов хозяйствования, оружие и финансово-хозяйственную документацию.

На счета завода и предприятий наложены аресты.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины расследует присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией.