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    Экономика

    В Киеве должностные лица завода присвоили 113 млн грн

    (обновлено: )7
    Правоохранители раскрыли многочисленные факты хищения средств из госбюджета и схему, по которой эти средства были присвоены. Как выяснилось, в течение последних трех лет группа компаний безосновательно выигрывала тендер.
    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное производство по факту присвоения должностными лицами государственного предприятия "Киевский электровагоноремонтный завод" и предпринимателями 113 млн грн бюджетных средств, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

    Правоохранители раскрыли многочисленные факты хищения средств из госбюджета и схему, по которой эти средства были присвоены.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Как выяснилось, в течение последних трех лет группа компаний безосновательно выигрывала тендер.

    С победителями заключались договоры на поставку запасных частей к подвижному составу вагонов, которые ремонтируют на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. По данным полиции, оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия, проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами.

    По результатам экспертного исследования установлено, что в течение 2015-2017 годов должностные лица ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили более 113 млн грн бюджетных средств.

    13 июля сотрудники Управления защиты экономики в городе Киеве Нацполиции, Главного следственного управления Генпрокуратуры с участием полка полиции особого назначения провели 23 санкционированных обыска. В частности, процессуальные действия проводились в офисных и на складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по месту жительства фигурантов дела.

    Правоохранители изъяли более 1,5 млн грн, печати субъектов хозяйствования, оружие и финансово-хозяйственную документацию.

    На счета завода и предприятий наложены аресты.

    Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины расследует присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией.

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