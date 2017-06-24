Экс-топ-менеджер "Укрхимтрансаммиака" подозревается в присвоении $5 млн

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Бывшего топ-менеджера государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" заподозрили в присвоении более 5 миллионов долларов, предназначавшихся для поддержки функционирования аммиакопровода в безопасном для населения состоянии.

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, "правоохранители установили, что топ-менеджмент предприятия, назначенный во времена экс-президента Януковича, в течение 2012-2016 годов присвоил более 130 миллионов гривен (5 миллионов долларов по курсу нацбанка) "Укрхимтрансаммиака".

"Эти деньги должны были направляться на поддержку функционирования аммиакопровода в безопасном для населения состоянии", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что правоохранители провели обыски в государственном предприятии "Укрхимтрансаммиак", руководителей которого подозревают в присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Во время обысков в офисе "Укрхимтрансаммиак" правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность экс-чиновников к заключению убыточных и фиктивных договоров о выполнении работ и оказании услуг. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, служебные лица исполнительного комитета Ирпенского городского совета совместно с другими лицами через фиктивные предприятия присвоили государственные средства на сумму более 21 млн гривен.