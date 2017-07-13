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    В Крым доставили еще две газовые турбины - СМИ

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    Рейтер сообщает, что размер и форма турбин соответствуют изображениям газотурбинных систем Siemens на снимках, находящихся в открытом доступе.
    Доставленные в порт Феодосии турбины
    Скриншот видео reuters.com

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.

    Работник Siemens. Архивное фото
    siemens.com
    Siemens не уверен в поставках своих турбин в Крым, но суд будет

    По словам корреспондентов, речь идет о "предметах цилиндрической формы, длина которых составляет несколько метров, покрытых синим и серым брезентом".

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    При этом отмечается, что их "размер и форма соответствуют изображениям газотурбинных систем Siemens на снимках, находящихся в открытом доступе".

    Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

    ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке.

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