наверх
30.06.201716:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Торговый оборот Украины с ЕС вырос на 21,6% - Минэкономразвития

    (обновлено: )8801
    Украина начала поставлять в Европу 39 новых товарных позиций, которые в январе-апреле принесли дополнительно $1 млн экспорта. При этом 60,2% экспорта новых товарных позиций составили самоходные бульдозеры, экскаваторы и трубы.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Торговый оборот Украины с Европейским Союзом в первом квартале 2017 года вырос на 21,6%, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

    При этом, как отмечается, рост украинского экспорта в ЕС за этот период составил 24,5%, а импорт из ЕС вырос на 19,2%.

    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    ЕС открыл границы для украинцев, что дальше?

    Также сообщается, что в январе-апреле этого года значительно вырос экспорт украинской готовой продукции в Европу — на $411 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В товарной структуре экспорта готовой продукции лидируют плоский прокат из углеродной стали (рост — на $68,9 млн), изолированные провода и кабеля (на $39,7 млн), электрические водонагреватели (на $36,3 млн) и макуха (на $33,8 млн).

    Кроме того, Украина начала поставлять в Европу 39 новых товарных позиций, которые в январе-апреле принесли дополнительно $1 млн экспорта. При этом 60,2% экспорта новых товарных позиций составили самоходные бульдозеры, экскаваторы и трубы.

    Напомним, ранее в июне Европарламент и Совет ЕС согласовали введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это не окончательное их одобрение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил г. Ясиноватая в Донецкой области
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Пожарные машины
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест