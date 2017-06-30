Торговый оборот Украины с ЕС вырос на 21,6% - Минэкономразвития

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Торговый оборот Украины с Европейским Союзом в первом квартале 2017 года вырос на 21,6%, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом, как отмечается, рост украинского экспорта в ЕС за этот период составил 24,5%, а импорт из ЕС вырос на 19,2%.

Также сообщается, что в январе-апреле этого года значительно вырос экспорт украинской готовой продукции в Европу — на $411 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В товарной структуре экспорта готовой продукции лидируют плоский прокат из углеродной стали (рост — на $68,9 млн), изолированные провода и кабеля (на $39,7 млн), электрические водонагреватели (на $36,3 млн) и макуха (на $33,8 млн).

Кроме того, Украина начала поставлять в Европу 39 новых товарных позиций, которые в январе-апреле принесли дополнительно $1 млн экспорта. При этом 60,2% экспорта новых товарных позиций составили самоходные бульдозеры, экскаваторы и трубы.

Напомним, ранее в июне Европарламент и Совет ЕС согласовали введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это не окончательное их одобрение.