Видеомост Киев - Кишинев: Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС

В четверг, 9 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост на тему "Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС".

В январе 2016 вступил в силу режим свободной торговли между Украиной и ЕС. Уже год, как Украина должна активно внедрять евронормы в законодательстве, доводить уровень продукции до стандартов ЕС, снимать барьеры для торговли европейских компаний и т. д. Введены квоты на агропродукцию — курятину, мед, сахар, что позволяло Украине ввозить эти товары в ЕС без пошлин. По данным Нацбанка Украины за первые три квартала 2016 года торговли между Украиной и ЕС (по сравнению с 2015) экспорт увеличился на 3,3%, а импорт — на 6,6%. Активнее всего Украина продает товары в Италию, Польшу и Германию. На данный момент есть полная статистика за 9 месяцев прошлого года - удельный вес ЕС в торговле товарами и услугами за это время составил 39,8%. Драйвером роста экспорта в ЕС являются аграрный блок и пищевая промышленность, за 9 месяцев 2016 года их доля в росте экспорта составила 85,3%.

Можно ли говорить, что потери Украины, которые были на российском направлении, уже компенсированы европейским направлением? Где, кроме рынка ЕС, есть успехи?

В Молдове таможенные пошлины в ЕС были отменены на большую часть национального экспорта с 1 сентября 2014 года.

Как развиваются торговые отношения Молдовы и Украины с Евросоюзом за время действия Соглашения о Свободной торговле? С какими основными проблемами сталкиваются наши страны в рамках Соглашения? Каковы перспективы торговых отношений в контексте этого Соглашения с ЕС?

На эти и другие вопросы ответят эксперты:

в Киеве:

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности;

Виктор Скаршевский, экономический эксперт.

в Кишиневе:

Виссарион Чешуев, доктор экономики, экономический эксперт;

Михаил Пойсик, ведущий научный сотрудник национального института экономики.

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