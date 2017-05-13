Евросоюз снял запрет на экспорт птицы из Украины

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Евросоюз больше не препятствует экспорту птицы из Украины и снял ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Снять ограничения получилось после того, как с февраля этого года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа. Основным фактором распространения птичьего гриппа являются инфицированные дикие птицы, которые весной и осенью попадают в Украину.

"Проведенные мероприятия и соответствующую работу Госпотребслужбы достойно оценили в Европейском Союзе — они признали регионализацию по данному заболеванию у нас, соответственно, мы признали регионализацию в Европейском Союзе, поэтому сегодня запрет на экспорт мяса птицы из Украины в целом снят. В регионах, где фиксировались заболевания, она есть", — заявили в ведомстве.

Также подчеркивается, что ситуация с птичьим гриппом контролируемая.

Всего в Украине с ноября 2016 года зафиксировано 9 случаев заболевания птичьим гриппом, последний случай был зарегистрирован 15 февраля этого года.

Ранее пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщала, что вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Черновецкой и Одесской областях.