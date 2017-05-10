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    Экономика

    Госстат Украины сообщил о замедлении инфляции

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    По информации Госстата, в апреле в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – 28,3%, масло – 28,3%, водоснабжение – 27,3%.
    Экономика. Архивное фото
    Picture Press/EAST NEWS

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Украине инфляция в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2% с 15,1%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Отмечается, что по сравнению с мартом инфляция в апреле замедлилась до 0,9% с 1,8% в марте к февралю.

    С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

    По информации Госстата, в апреле в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – 28,3%, масло – 28,3%, водоснабжение – 27,3%.

    По сравнению с предыдущим месяцем в апреле больше всего выросли цены на овощи – 7,6%, фрукты – 5,3%, содержание домов и придомовых территорий – 5%, водоснабжение – 3%, автодорожный пассажирский транспорт – 2,7%, связь – 2,7%.

    Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию на уровне 7% в первой половине 2017 года — такой прогноз опубликован на сайте ведомства.

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