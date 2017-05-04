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    Экономика

    Минэкономразвития дало прогноз инфляции в первой половине года

    (обновлено: )10012
    По данным ведомства, в первом полугодии 2017 года ожидается продолжение тенденции умеренного повышения цен, что обусловлено сезонностью и существенным расширением платежеспособного спроса населения.
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    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию на уровне 7% в первой половине 2017 года — такой прогноз опубликован на сайте ведомства.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В первом полугодии 2017 года ожидается продолжение тенденции умеренного повышения цен (около 7% в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года), что обусловлено сезонностью и существенным расширением платежеспособного спроса населения, а также увеличением акцизов на алкогольные напитки, влияние которых еще будет ощущаться в последующие месяцы", — говорится в аналитическом материале.

    Основными рисками повышения инфляции в ближайшие месяцы эксперты Минэкономразвития называют повышение мировых цен на продовольственную продукцию, увеличение энергетических затрат в экономике, а также возобновление негативных инфляционных ожиданий населения на фоне "мягкой" девальвации гривны.

    Ранее сообщалось, что в марте этого года базовая инфляция в Украине в годовом выражении — по сравнению с мартом 2016 года – замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее — в феврале к февралю.

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