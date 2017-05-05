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    Новые проверки предприятий: выживут только сильные - Доротич

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    Разрешение органам местного самоуправления ходить на предприятия с проверками приведет к максимальной тенизации и свертыванию предпринимательской активности. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Сергей Доротич.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.

    Оксана Продан
    Украинское фото
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    Комментируя ситуацию, председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы уточнил, что ГФС будет принимать участие в так называемых рабочих группах, созданных органами местного самоуправления для контроля субъектов хозяйствования.

    "Раньше ГФС ходила и другие ведомства — санстанция, пожарники, а теперь еще будут органы местного самоуправления ходить с какими-то выданными корочками и будут облагать штрафами. Чем это закончится? Максимальной тенизацией и свертыванием предпринимательской активности. Выживет только крупный бизнес, который может по звонку давать по голове этим инспекторам. А малый и средний бизнес будет прятаться, сворачиваться, потому что для него шансов — нет. Выиграет ли от этого Украина? Время покажет", — спрогнозировал Доротич.

    Напомним, Кабинет министров на заседании в среду утвердил концепцию реформирования системы органов, которые реализуют государственную налоговую и таможенную политику.

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