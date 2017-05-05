Новые проверки предприятий: выживут только сильные - Доротич

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.

Комментируя ситуацию, председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы уточнил, что ГФС будет принимать участие в так называемых рабочих группах, созданных органами местного самоуправления для контроля субъектов хозяйствования.

"Раньше ГФС ходила и другие ведомства — санстанция, пожарники, а теперь еще будут органы местного самоуправления ходить с какими-то выданными корочками и будут облагать штрафами. Чем это закончится? Максимальной тенизацией и свертыванием предпринимательской активности. Выживет только крупный бизнес, который может по звонку давать по голове этим инспекторам. А малый и средний бизнес будет прятаться, сворачиваться, потому что для него шансов — нет. Выиграет ли от этого Украина? Время покажет", — спрогнозировал Доротич.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду утвердил концепцию реформирования системы органов, которые реализуют государственную налоговую и таможенную политику.