Кабмин занялся реформами ГФС

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил концепцию реформирования системы органов, которые реализуют государственную налоговую и таможенную политику.

"Мы потеряли много времени, поэтому сейчас мы должны двигаться очень быстро. У нас есть виденье реформы ГФС и первоочередных шагов, которые должны быть имплементированы в ближайшее время. Первое — это реорганизация ГФС в два этапа, второе — это смена внутренней организационной культуры центрального аппарата. Действующая система является устаревшей и не отвечает требованиям современных налоговых администраций", — сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания.

По словам министра, стратегия реформирования будет разработана в течение двух недель.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для экс-главы ГФС Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова. По данным СМИ, у него изъяли загранпаспорта.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.