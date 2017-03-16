Лазарев: перевыполнение плана Одесской таможней - заслуга бизнеса, а не ГФС

КИЕВ,16 мар — РИА Новости Украина. Всего за пять дней Одесская таможня обеспечила выполнение месячного плана поступлений. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, это результат работы специальной группы из Киева, которая была направлена на таможню на прошлой неделе по его поручению. На сайте Госфискальной службы указано, что за один день работы Одесская таможня выполнила 30% месячного плана и собрала 312 миллионов гривен. А уже вчера Одесская таможня перечислила в бюджет в совокупности свыше 1 миллиарда гривен за этот месяц.

О работе Одесской таможни рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев.

"Учитывая то, что мне рассказывали, по какой номенклатуре товара были достигнуты эти достижения, очень похоже на то, что оформилась либо какая-то большая инвестиция, либо какое-то очень дорогое оборудование стоимостью порядка 40-50 миллионов долларов. Когда мы говорим, что поступления 30% месячного плана оформляется за один день, это явно одно большое оформление… Это заслуга бизнеса. Вообще о платежах в бюджет сложно говорить о заслуге государства, потому что государство администрирует эти платежи, а платежи платит бизнес", — сказал Лазарев.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины проводит более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей по делу против чиновников Одесской таможни.